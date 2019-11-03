Русскомирцев і мышебратьев об’єднує не Росія, — Юсупова

Відразу скажу, що не хочу образити жінок, але все ж таки скажу. Знаєте, що об’єднує всіх людей, які люблять російський світ і так хочуть, щоб ми помирилися з «братами»?? Я стала відкривати профілі тих, хто кричить, що у нас громадянська війна, що нам потрібен мир будь-якою ціною, хто цитує російських пропагандистів. Всіх цих людей об’єднує совковість. Особливо жінок, як ніби я дивлюся фото 70-х років і навіть мої ровесниці виглядають як вчительки з мого дитинства.

Мені як дипломованого психолога завжди цікаво, що рухає людьми. Я думаю, що вони залишилися в тому часі, діти Радянського Союзу, вони так і не прийняли сучасний світ. Своїх дітей вони так само виховали і ні кроку вперед. Ми, які живемо вже в іншому часі, рухаємося, хочемо змінювати країну і себе, тому що міняється весь світ, ніколи не зрозуміємо один одного. Коли я читаю їх коменти, я відразу уявляю як виглядає цей чоловік і жодного разу не помилилася.

Що найцікавіше, люди живуть за кордоном і нудьгуючі за совком, виглядають так само. Коли я запитала у мами, сумує вона за Союзом, вона мені сказала, що сумує тільки за молодістю, але якби знала, як живе цивілізований світ, зробила б усе можливе, щоб виїхати.

Мій тато будучи провідним інженером по роботі їздив у Сараєво, колишня Югославія і був в шоці, як жили ми і вони. Пропаганда сьогоднішніх РІС ТБ кишить радянськими фільмами і казками, як було добре і що все треба повернути. Ми лише нещодавно дізналися, що за гарними фільмами стояла злидні і знищення всіх незгодних. Сусіди прямою дорогою йдуть назад, рабами легше управляти в стані війни з усім цивілізованим світом.

Совковість для мене як тавро рабства, неуцтва і вічної бідноти. Не дай Бог повторити. Хоча б дітям своїм дайте право вибору, інакше багато з них так і будуть гинути в нескінченних кланових війнах. Ми повинні жити по іншому!

Наталія Юсупова