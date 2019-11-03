Армия США получит роботов для доставки боеприпасов (видео)

Завершился тендер SMET по разработке наземных военных роботов, которые смогут доставлять боеприпасы, снаряжение и провизию для армии США. Его победителем стала компания General Dynamics Land Systems с роботом MUTT.

Тендер SMET был объявлен в 2017 году, согласно его условиям, победитель должен разработать наземного робота, способного перевозить более 454 кг и работать без перерыва до 72 часов, пишет Defense News.

В тендере изначально приняли участие такие компании как: HDT Expeditionary Systems, Applied Research Associates/Polaris Defense, Howe & Howe и General Dynamics Land Systems.

Робот MUTT может поставляться в колесной и в гусеничной версии. Он способен перемещать грузы общим весом до 544 кг. Его собственная масса составляет 1,4 тонны. На одном заряде робот может преодолеть до 9,6 км.

: sprotyv.info