На Тернопільщині перекинулася фура і повністю перегородила дорогу

З-за ДТП повністю перекрито рух на трасі міжнародного значення. Поліція оформляє ДТП і працює над тим, щоб звільнити проїзд.

У Тернопільській області сталася ДТП, через якого рух дорогою міжнародного значення М-19 тимчасово обмежено. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області в неділю, 3 листопада.

«У зв’язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу с. Кровинка, Теребовлянського району, Тернопільської області, рух на ділянці дороги М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці -Тереблече), де відбулася подія, тимчасово обмежено. Тернопільські патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху. Будь ласка, врахуйте цю інформацію і, по можливості, скористайтесь іншими маршрутами», — сказано в повідомленні.

Як видно з опублікованого фото, вантажівка перекинулася і повністю перегородив дорогу.

Нагадаємо, що раніше сьогодні в Києві зіткнулися два автомобілі, через що один із них розірвало навпіл. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали.