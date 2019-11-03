Журналіст: У кабінеті Баканова знайшли прослуховування, запис вже в посольстві США

На робочому місці керівника СБУ Івана Баканова знайшли обладнання, яке записувало аудіо і відео.

Про це розповів журналіст Станіслав Речинський.

Речинський припускає, що стеження за головою Служби безпеки встановило НАБУ.

«У кабінеті Баканова знайшли «прослушку» і «проглядку». По всій видимості, «НАБУшную». Тепер побоюються наслідків. Тому що «прослушка», приміром, стояла в той день, коли в кабінеті Баканова ділили гроші сам Баканов, Єрмак і «Юзіком». Забавно буде, якщо цей запис потрапить в інтернет. У посольство США вона вже точно потрапила», — написав журналіст на своїй сторінці в Facebook.