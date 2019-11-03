“Хто почав війну проти України?” Королівську поставили в глухий кут в прямому ефірі

Народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі одного з телеканалів поставив у глухий кут колишню соратницю Януковича Наталію Королевську питанням “Хто почав війну проти України?”.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube. Член “Опозиційної платформи-За життя” Наталія Королевська протягом декількох хвилин намагалася піти від прямої відповіді на питання, використовуючи маниупуляционные висловлювання та різні тези російської пропаганди.

“Я ставлю вам в шостий раз питання, хто розпочав війну проти України? <…> назвіть державу з ким ми воюємо? Боїтеся назвати прізвище Путіна?” – питав Гончаренко в надії почути від Королівської відповідь на питання.