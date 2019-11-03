Мін’юст юст США почав публікацію матеріалів з розслідування Мюллера

Міністерство юстиції США почало публікувати документи з розслідування Роберта Мюллера про вплив Росії на президентські вибори в 2016 році.

Телеканал CNN і новинний сайт BuzzFeed домоглися від американського Мін’юст юсту оприлюднення цих матеріалів через суд. Згідно з інформацією BuzzFeed, в опублікованих нотатках Мюллера йдеться, що глава передвиборного штабу Дональда Трампа, американський політтехнолог Пол Манафорт просував ідею, що Україна, а не Росія стояла за зломом серверів Національного комітету Демократичної партії під час президентської кампанії 2016 року.

«У квітні 2018 року в бесіді з командою Мюллера колишній заступник голови штабу Трампа Рік Гейтс розповів, що Манафорт ще в 2016 році наполягав на тому, що злом здійснювали з України, а не Росії», — повідомляє видання.

За словами Гейтса, теорію про причетність Києва до втручання в президентські вибори в США підтримав партнер Манафорта український бізнесмен Костянтин Килимник, якого в США підозрюють в роботі на російську розвідку.

Крім того, ексрадник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн також стверджував, що росіяни не втручалися у вибори.

Видання також зазначає, що ідея про те, що Україна, а не Росія була втягнута в крадіжку електронних листів Демпартії, згідно з документами Мюллера, була висунута російськими новинними агентствами, що суперечить власним висновкам розвідувального співтовариства США про те, що саме Росія брала участь у зломі серверів і організації публікації документів через WikiLeaks.

Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв’язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа і Росією тривала з червня 2017-го до березня 2019 року. За його результатами було підготовлено більш ніж 400-сторінковий звіт, в якому вказується на «систематичне і масштабні» втручання Росії у виборчий процес в США в 2016 році.

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для пред’явлення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.