На борту літака прем’єра Японії сталася пожежа

Пожежа сталася в неділю, 3 листопада, на борту літака прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Інцидент стався на шляху до Таїланду, де 2 листопада розпочав роботу саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії Абе вилетів з токійського аеропорту Ханеда в 13:41 для участі у серії зустрічей на вищому рівні в рамках АСЕАН.

Вогонь спалахнув близько 15:00 за місцевим часом в задній частині лайнера Boeing 777-300ER в приміщенні, де персонал готував їжу. Пожежу швидко загасили, ніхто не постраждав, на політ інцидент не вплинув.

Літак, що знаходиться на балансі Повітряних сил самооборони Японії, був введений в експлуатацію у квітні 2019 року, замінивши попередній урядовий лайнер Boeing 747.