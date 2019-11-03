Смертельне ДТП у Києві: авто розірвало на частини

Аварія за участю двох автомобілів сталася вранці, 3 листопада, в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці в Facebook.

На вулиці Заболотного відбулося зіткнення автомобілів ГАЗ «Волга» і SsangYong. Від зіткнення автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини.

В результаті аварії одна людина загинула, ще шестеро громадян постраждало.

З-за ДТП також спостерігалися пробки в обидві сторони.

Нагадаємо, дві аварії, в яких постраждали шість автомобілів, що сталися в ніч з п’ятниці на суботу, 2 листопада, в Києві. ДТП сталися на Брест-Литовському шосе, в проміжку з 01:30 до 02:00.