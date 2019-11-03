«Після Притули не бояться нічого»: Олександр Педан повідав про складне вдачу колеги по телевізійному цеху

Популярний український телевізійний ведучий і шоумен Олександр Педан розповів, як на сьогоднішній день складаються його відносини з колегою Сергієм Притулою.

Він зазначив, що дружні відносини між ним і Сергієм Притулою нікуди не поділися. Однак працювати разом їм важко. Адже вони обидва – професіонали своєї справи. І кожен намагається при роботі «тягнути ковдру на себе».

«Всі думають, що ми брат і сестра, або ми сім’я, я не знаю. Ну ми навіть не куми. Тобто ми друзі, ми абсолютно нормальних відносинах. Серьога може задавити, він сильний, він альфа-самець. Він один з тих, хто виховує сильний стафф, сильних людей. Після Притули не бояться нічого. Я з ним ставлю себе на рівних. І я, навпаки, його постійно тролеві, поддеваю і т. д. Він за це, напевно, мені здається, ми з ним про це говорили, цінує наші відносини. Я в нього багато чого навчився, мені було прикольно тягнутися за ним. Потім, коли ми вийшли на рівних, нам стало трішки тісно. Напевно, тому ми і розбіглися. Абсолютно нормально, без сварок», — говорить Олександр Педан.