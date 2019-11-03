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Працювати не буде? У прийнятому Радою законі про «закритих» пляжах знайшли помилку

03.11.2019

Прийнятий Верховною Радою закон про заборону «закритих» пляжів не дозволяє громадянам самостійно демонтувати незаконні огорожі.

Про це на сторінці в Facebook повідомив колишній народний депутат Юрій Левченко. Він зазначив, що в початковому варіанті закону це було передбачено

Мова йде про закон № 0869 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян

Він підкреслив, що в документі є позитивні моменти, зокрема, запровадження адміністративної відповідальності і штрафів за відповідні порушення.

«Але є одна істотна зміна, що якщо не нівелює законопроект, що істотно обмежує його результативність, суть», – сказав Левченко.

«Багато почали радіти, що на цьому тижні Рада несподівано схвалила в цілому законопроект… Це дійсно мав бути дуже важливий крок для мільйонів українців, яких різноманітні мажори роками позбавляють відповідного конституційного права.

Я теж спочатку позитивно здивувався, тому що це якраз законопроект мого співавторства, який лежав у Верховній Раді з 2015 року після прийняття його в першому читанні», – написав колишній депутат.

У початковому варіанті законопроекту, як додав він, було прописано, що «такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками/особами, які їх встановили протягом 10 днів після отримання письмової вимоги… а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними або цивільними особами».

У прийнятому законі сказано, що це можливо після рішення місцевого органу влади.

На думку Левченко, багато «мажори», які захищають пляжі парканами, впливають на місцевих чиновників, тому дозволів на демонтаж не буде.

 

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