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Блогер: те, що Богдан і Баканов побилися – не проблема, проблема, що влада сприймається, як група божевільних аніматорів

03.11.2019

Основна проблема не в тому, що Баканов з Богданом побилися, тому що, коли у воюючій країні б’ються вищі керівники – це реально проблема. Мати розбіжності – нормально. Ненормально чолі СБУ опускатися на рівень обивателя і з’ясовувати стосунки за допомогою кулаків.

Про це у своєму блозі пише блогер Сергій Марченко.

Він зазначає, у бізнесі бійка топ-менеджерів – це на вихід з речами. Причому обидва, автоматом, тому що, якщо керівники не здатні вирішувати проблеми на рівні стратегій, а керуються звіриними рефлексами, то це простаки, а не керівники. Зараз одні пишуть, що Баканов і Богдан побилися, інші – не побилися. Навіть, якщо не побилися, суспільство легко повірить, якщо написати, що Баканов зґвалтував Богдана або Богдан відкусив Баканову вухо, або Баканов з Богданом разом зґвалтували Яременко і відкусили йому обидва вуха, або вони всі втрьох нікого не кусали, а просто обдолбились коксом і сношались з повіями в переході на Майдані.

За словами Марченка, це і є величезна проблема, що влада сприймається не як владу, а як група божевільних аніматорів, здатних на будь-який, абсолютно ідіотський, вчинок.

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