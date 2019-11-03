Портнов заявив, що слідом за Бабченко покинути Україну має і інше «бидло»

Екс-заступник глави адміністрації президента Януковича Андрій Портнов відреагував на своїй сторінок у мережі Facebook на посаду журналіста Аркадія Бабченко, який покинув сьогодні Україну. Бабченко заявив, що в Україні йде справжній реванш і в країну повертаються соратники Януковича, а, значить, якщо Портнов приїжджає, то він, навпаки, їде з країни.

Андрій Портнов зазначив, що він вітає таку тенденцію, зазначивши, що Бабченко давно вже було пора покинути Україну. Також Портнов зазначив, така тенденція повинна продовжитися і всі адекватні люди повинні повертатися в Україну, а такі як Бабченко повинні виявитися або в судах, або далеко за межами України.

Коментуючи таку заочну суперечку Бабченко і Портнова, блогер і журналіст Дмитро Вовнянко зазначив, що після посту Портнова у нього з’явилася мрія, щоб ці заяви екс-заступника глави АП регулярно читали Касьянов, Макарова, Буткевич, Бутусов та інші особи, які «валили» попередню владу. Тому що це вони «накопичена бидло». Для них тепер створюють «сопутсвующую атмосферу».