Українець Новіков завоював золото молодіжного чемпіонату світу з греко-римської боротьби

Харків’янин Семен Новіков завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед молоді U23, який проходить у Будапешті (Угорщина).

Новіков завоював золото у ваговій категорії до 87 кг, вигравши у фіналі у грузина Гурамі Хецуриани — 6:1.

У заключний день першості світу за бронзові нагороди боротимуться українці Жора Абовян (60 кг), Максим Євтушенко (72 кг), Владлен Козлюк (97 кг) і Артур Политаев (67 кг).