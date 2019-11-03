Світоліна програла австралійці у фіналі Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла першій ракетці світу Ешлі Барті з Австралії у фіналі Підсумкового турніру WTA у китайському Шеньчжені.

У вирішальному протистоянні турніру перша ракетка України поступилася у двох сетах: 4:6, 3:6. Матч тривав півтори години.

До цієї поразки Світоліна виграла десять поспіль ігор у рамках змагання, ставши торішньою переможницею Підсумкового турніру в Сінгапурі.

На нинішньому розіграші в Шэньчьжэне Світоліна у груповому етапі перемогла Кароліну Плишкову, Симона Халеп і Софію Кенин, а в півфіналі впоралася з Белиндой Бенчич.

Ешлі Барті вийшла з групи завдяки перемогам над Белиндой Бенчич і Петрою Квітовою, хоч і поступилася Кікі Бертенс. У півфіналі австралійка обіграла Кароліну Плишкову. Вже у сезоні, що завершився Барті виграла “Ролан Гаррос” — це була її перша перемога на турнірі серії Великого шолома.