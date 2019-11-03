11 листопада земляни побачать транзит Меркурія по диску Сонця

Транзит Меркурія – подія, під час якого планета пройде по центру диска зірки.

Займе транзит приблизно 5,5 годин, в цей час планета буде нагадувати ” маленьку чорну крапку, яка ковзає по світила.

У NASA підкреслюють, що Меркурій буде занадто маленьким для того, щоб його транзит можна було помітити неозброєним оком. Для того, щоб подивитися на нього, потрібно використовувати спеціальні телескопи або біноклі, призначені для захисту очей під час спостережень за Сонцем.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», найближча до Сонця планета досить добре вивчена, але, тим не менш, астрономи продовжують робити відкриття. Наприклад, нещодавно виявили кільця пилу навколо Меркурія і Венери.

За матеріалами ZN

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