Западная пресса рассказала о забытой афере Булата Утемуратова

Во времена Союза был такой смышленый директор магазина, Булат Утемуратов. Используя все свои способности он стал богатейшим жителем Казахстана. Одно время был даже самым богатым, но его опередили. Тем не менее, Утемуратов остается одним из самых богатых и влиятельных.

Его история интересна по многим причинам, но мы расскажем только ту ее часть, где рассказано о продаже его банка итальянцам из Unicredit. Отчасти статья опирается на удаленную за солидные деньги статью годичной давности с сайта “Аргументы Недели”. Однако статья на Аргументах Недели больше концентрируется на его личной жизни, которая нам не слишком интересна. Развитая там тема о якобы имеющемся у Булата Жамитовича Утемуратова компромата на Дональда Трампа не заслуживает обсуждения как смехотворная. А вот история продажи крупнейшего казахского банка итальянцам заслуживает пристального внимания и это самое внимание обратили зарубежные СМИ. В частности, британское экономическое издание Talk Finance опубликовало материал по следам швейцарских журналистов. В результате статья стала причиной проверок бизнес-активов и счетов Булата Утемуратова на Туманном Альбионе. Вполне вероятно, что далее начнутся проверки со стороны швейцарцев.

Настоящая карьера Булата Утемуратова началась с обретением Казахстана независимости. Новое государство отчаянно нуждалось в кадрах. Не было профессиональных чиновников с опытом ведения международных дел. Все потребности республики до развала СССР обслуживала Москва. У Булата были необходимые связи, чтобы попытать счастья на дипломатической стезе. И это ему удалось. Он стал тем, кто первым организовал получение предпринимателями Казахстана иностранных кредитов. Банк, которым первым выдал такой кредит – это австрийский Кредитанштальт.

Уже в 1995 году основывает собственный банк – “Алматинский Торгово Финансовый Банк”, более известный как ATF. Банк быстро рос и стал одним из самых важных для бизнесменов Казахстана. Он был продан UniCredit за 2,117 миллиарда долларов, выплаченных деньгами и полностью, в один день.

И вот тут начали происходить по-настоящему интересные дела. Очень скоро итальянцы обнаружили, что по кредитам, которые выдал ATF, мало кто платит. Владельцы крупных депозитов уходят из банка. Крупные национальные корпорации покидают банк и открывают счета в других.

UniCredit списал 500 миллионов долгов как безнадежных. Потом списал еще 700. В конце концов итальянцы были счастливы продать банк за четверть его начальной стоимости. Благо, совершенно случайно Галимжан Есенов, сын мэра Алматы, как раз хотел купить банк.

Мораль этой истории преподносится в СМИ следующим образом: Булат Утемуратов надул итальянцев, продав плохой банк. Инвесторы потеряли веру в Казахстан… и другие подобные утверждения. Но это – поверхностное мнение.



Булат Утемуратов, UniCredit и занимательные методы ведения бизнеса

Не хочется обижать UniCredit. По крайней мере больше, чем сделали это до нас другие. Блумберг, например, выпустил шутливую статью под названием “UniCredit – это не мошенники, они просто итальянцы”. Такой тонкий способ сказать правду, не правда ли? Отчетность банка легендарна по своей спутанности и неинформативности. Банк неоднократно попадал в скандалы и платил штрафы. Из последних – за аферу “инвестируйте в алмазы” и за иранские платежи, идущие в разрез с санкционной политикой США. Всего по этим двум эпизодам было выплачено полтора миллиарда долларов отступных, чтобы избежать полного расследования.

UniCredit активен в бывшем СССР. У него есть бизнес в России и Украине, равно как и почти во всех пятнадцати бывших советских республиках. В то же время, как УниКредит поглощал злосчастный ATF происходило, к примеру поглощение другого банка – украинского Укрсоцбанка. В отличии от спонтанного процесса покупки ATF ему предшествовал длительный процесс аудита Укрсоцбанка с оценкой всех его активов и кредитного портфеля. Вообще, команда аудиторов UniCredit – одна из самых опытных и лучших в мире. И они прекрасно знают, что следует ожидать при ведении бизнеса в Восточной Европе.

Могло ли случится, что такая отличная команда проглядела низкое качество активов ATF?

Давайте вспомним, в каком банке Булат Утемуратов выбил свой первый займ для казахского бизнеса. В 1992 Утемуратов взял его в Creditanstalt. Это потребовало гибкости, храбрости, кредита доверия и связей. Они сохранились: UniCredit и Creditanstalt – это части одной банковской корпорации. Исходя из этого, история смотрится несколько иначе.

Банки, как и любые крупные предприятия, не покупаются по прайс-листу. Длительная, интенсивная и скрупулезная процедура аудита всегда предшествует этому процессу. Только один из ее результатов – договор о продаже – имеет размер крупной книги. Заключение договора – это не конец сделки. Сумма находится в замороженном состоянии, пока новые владельцы осуществляют приемку активов. И любые сложности в этом вопросе обсуждаются адвокатами сторон. Если они не могут разрешить противоречия – то процесс переходит в суд.

UniCredit списал $1,2 миллиарда долларов. Любой банк бы после этого выдвинул обвинения против покупателя и требовал еще дополнительные 1,2 миллиарда в качестве убытков. Тем более деньги, полученные от продажи находились на счетах UniCredit. Банк не пытался их заморозить, да и сам Утемуратов не переживал по этому поводу. Даже теперь, когда УниКредит зафиксировал свои убытки и продал несчастный банк, счета гостиниц Булата Утемуратова обслуживаются в корпорации UniCredit.

Так что же произошло между Утемуратовым и УниКредитом?

Есть все основания предполагать, что все это было запланировано заранее и стало выгодным всем участникам сторон. Утемуратов получил свои миллиарды и стал на некоторое время №1 в местном списке Форбс. UniCredit отмыл денег на убытках. Есенов, новый хозяин банка получил его за четверть стоимости. Теперь банк волшебным образом – за государственный счет – справился со своими проблемами и растет лучше других. Так кто же проиграл, если все выиграли? Возможно, разве что тот, кто в этой афере вообще не участвовал – жители Республики Казахстан.