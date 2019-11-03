«Треба розбиратися»: у вбивстві 14-річної Даші Дробот під Одесою знайшли дивне

Є підозрілий момент, пов’язаний з передбачуваним убивцею 14-річної Дарини Дробот, яку знайшли під Одесою 3 листопада, — неповнолітнього хлопця знайшли і опитують зараз.

Інцидент українці активно обговорюють в мережі.

Відзначається, що вдень 2 листопада Дар’я разом з друзями відпочивала неподалік від Одеси, коли разом з якимось хлопцем з компанії відійшла і не повернулася, — в результаті всі поїхали без неї, і тільки ввечері того дня мати дівчинки звернулася в поліцію.

Вранці тіло зниклої знайшли в лісосмузі, — дивіться фото та відео з місця подій тут

За даними правоохоронців, хлопець, з яким вона пішла, неповнолітній. Його розшукували.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Варто зауважити, що громадськість висловлює сумніви, що хлопець міг убити свою однолітку. У той же час, не зрозуміло, чому він переховувався від слідства, — тіло дівчинки знайшли вранці, а його самого тільки після обіду, зараз з ним проводять слідчі заходи.

Крім того, цікаво, чому компанія поїхала, не дочекавшись Дробот. Є версія, що вони могли вирішити не заважати любовних справах своєї подруги, але як можна було кинути дівчинку в лісосмузі в листопаді, нехай в Одеській області і тепліше, ніж в інших регіонах, — все одно незрозуміло.