У ВП йде боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарева, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, — Бутусов

За даними джерел Цензор.НІ, на цьому тижні відбулася нарада в Офісі Президента з участю самого Володимира Зеленського з питання ефективності дій СБУ.

Про це на сторінці в Facebook пише главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

Ніяких бійок (про які раніше повідомляли деякі ЗМІ) на нараді не було. Було обговорення питання ефективності роботи Головного слідчого управління СБУ, по ходу якого були різкі оцінки, але голос не підвищувався, спільного рішення ніхто не прийняв.

«Стосунки Івана Баканова з головою Офісу президента Андрієм Богданом дійсно можна охарактеризувати як досить проблемні. Глава СБУ не допускає будь-якої критики будь-яких дій, які він розцінює як втручання у свої справи і свої повноваження», — пише Бутусов.

Після наради в ОП, за даними джерел Цензор.НІ, голова СБУ Іван Баканов направив президенту Зеленському подання про звільнення Владислава Бухарева з посади першого заступника голови СБУ — начальника головного управління «К».

«На різних рівнях і кулуарно зараз обговорюються заміни інших заступників голови СБУ — Дублика, Карпенко, Баранецкого, але реальних кадрових рішень на сьогоднішній день немає, — пише Бутусов. — Ситуація виглядає досить скандально. Президент Зеленський звільнив Бухарева з вищою за рангом посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на главк «К» 12 вересня, тобто менше двох місяців тому. За цей час кадрових перестановок Бухарев не здійснив, всіх заступників та начальників підрозділів в «До» призначив сам голова Баканов, Бухарев працював з тими, хто є. За цей час майже кожен день «До» проводив затримання, забезпечувало дії ДБР».

Бухарев, як зазначає Бутусов, про ймовірні кадрові перестановки дізнався з питання Цензор.НЕМАЄ:

«Мені нічого не відомо про звільнення. Думаю, що про кадрові рішення, якщо вони насправді є, мені повідомили при особистій зустрічі. Я – військовослужбовець, у мене не політична посада, і я повинен підкорятися наказам. Моя совість чиста – за два місяці в главку «К» вся моя робота і її результати на увазі. Ніяких претензій, службових розслідувань, кримінальних справ, проти моїх співробітників за час мого перебування на посаді не було, немає навіть критики в соцмережах, ні до яких скандалів або інтригам я не причетний. Більше нічого коментувати не можу, не знаю».

«Судячи з усього, причина подання на звільнення Бухарева та сама, що й причина його призначення – політичний контроль за СБУ і боротьба за повноваження. Президент Володимир Зеленський призначив Бухарева на посаду першого заступника голови СБУ своїм рішенням, без погодження з Бакановым, і це, очевидно, було сприйнято як недовіру. По суті Баканов показав Зеленському, що відмовляється працювати з керівниками, яких призначає президент йому сам, через голову голови. Логіка зрозуміла. Але тепер зрозуміло і те, що призначення та подання на звільнення Бухарева – результат дефіциту довіри і взаємодії всередині команди Зеленського. Кадрові перестановки будуть продовжуватися, тому що раціональної політики у сфері оборони і безпеки влада виробити поки не може. Нарада у президента з питання підвищення ефективності роботи СБУ помітно загострило суперечності і боротьбу за владу у президентській команді, в таких умовах хаотичність буде наростати», — пише главред Цензор.НЕМАЄ.