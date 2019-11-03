Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі з Зеленським

Колишній начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк розповів про те, як обговорював розслідування злочинів під час Революції Гідності і злочинів Віктора Януковича з керівником Офісу президента України Андрієм Богданом.

Про це повідомив колишній начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Прямим».

За його словами, це сталося в кінці зустрічі в ОП з президентом України Володимиром Зеленським.

«На тій зустрічі із Зеленським він підійшов (Богдан. — Ред.), на завершення цієї зустрічі він підійшов.

Він, не знаючи суті, сказав: «Не розслідувалися справи, не розслідувалися щодо вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимир Олександрович». А він (президент Володимир Зеленський. — Ред.) сам каже: «Як же не розслідувалися, якщо мені тільки що доповіли, що є результати?». «Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано — і вбивства протестуючих, і вбивства правоохоронців. Значить, все, далі не треба розслідувати».

Та ні, кажу, треба розслідувати, і багато ще до завершення. І, в першу чергу, щодо організаторів і потрібні зміни в закон. І це саме запитання президента щодо внесення змін у закон, який розблокує можливість застосування заочного судочинства.

Він каже: «Ні, це не питання президента. Будете розповідати новому генеральному прокурору».

Я кажу: «Плюс, ще злочинна організація Януковича, економічні злочини підлягають розслідуванню». «Та ні, про що ви розповідаєте? Які економічні злочини? Про що ви розповідаєте?». І потім він уже перевів тему на те, що вас чекає наступний…» — розповів Горбатюк.

На уточнююче запитання ведучої, чи не тролив його при цій розмові Богдан, Горбатюк відповів, що голова ВП говорив серйозно.

«Я, можливо, перебільшую з точки зору емоційної, але суть така була. Тобто перехід від того, що нічого не розслідувано. А потім до того, що треба розслідувати», — зазначив Горбатюк.