«Реформатори!» Журналіст розповів про безпорадність Мін’юсту перед рейдерами

Один міністра Кабміну України Дмитра Дубілета став жертвою рейдерів і зіткнувся з безпорадністю реформованого Міністерства юстиції.

Цікаву історію про відповідної ситуації розповів журналіст Влад Сидорчук на своїй сторінці в Facebook.

«Отже, 10 днів тому в Києві рейдернули (переписали через реєстр) одну велику фінансову компанію зі статутним фондом 10 млн грн. Так вийшло, що ця компанія належить одному Дмитра Дубілета. Друг приходить до Дмитра і обурюється зухвалістю, що відбувається, вже при новій владі і керівництві. Дмитро, в свою чергу, просить міністра юстиції Дениса Малюсько терміново розібратися в ситуації. Міністр доручає це профільному заступнику Ользі Оніщук. І… нічого не відбувається», – розповів він.

За словами Сидоренка, далі все тривало дуже довго, ніякої оперативності в рішення не було. А в даній справі ці важливі два пункти, хоча в «Мін’юсті ніхто так і не може/не зміг зрозуміти навіть після реформ».

«Значить, час іде. Нічого не відбувається. І один Дубілета вирішує звернутися до такого ж реєстратору, як і рейдери, щоб відмотати назад – переписати компанію назад на себе, реального власника. Адже, поки в Мін’юсті «скидуються», потрошать і знищують його компанію. По суті, це кримінал. Але реальність така, що або ти втрачаєш свій бізнес, або платиш на «чорному» ринку, т. к. влада импотентна», – додав журналіст.

За його словами, реєстратор Сорока переписав компанію назад, повернув реальному власнику. А рейдери, тим часом, звернулися в Мін’юст, нібито один Дубілета незаконно вніс дані до реєстру.

«Мін’юст, який весь цей час «розумів», опиняється в ситуації: за законом – потрібно задовольнити скаргу рейдерів. Скасувати повернення підприємства реальному власнику, повернути контроль над компанією назад рейдерам. І покарати одного Дубілета, і реєстратора, який йому «допоміг». Що робити – хз, треба «міркувати». Тим часом, поки в Мін’юсті «міркували», реєстратор Сорока зметикував, що ну його зв’язуватися з такими движами, що він ще і може залишитися крайнім у цій ситуації, а друга Дубілета не посадять – точно. А він, як реєстратор, реальну кримінал створив, можуть наздогнати. Не чекаючи комісії, зайшов до реєстру і сам відмінив/витер всі свої дії, повернув компанію рейдерам», – додав журналіст.

Мін’юст України

Далі, за словами журналіста, в Мін’юсті і зовсім «закипіли», вирішивши терміново викинути все це на комісію. Але виявилося, що процедурно зробили багато порушень. І 24 жовтня довелося всі ці розгляду перенести ще мінімум на тиждень.

«Те, що один Дубілета, власник найбільшої фінансової компанії, а*уевший від ситуації – не сказати нічого. На нього наїхали, рейдернули, зіткнувся з чиновниками Мін’юсту, потрапив на гроші за нелегальний повернення свого підприємства, отримав перспективу кримінального переслідування, а його компанію все одно продовжують спокійно «потрошити», – додав Він.

Він констатував, що з такою ситуацією зіткнувся один міністра Кабміну. А що було б з простим українцем, взагалі невідомо.

«Ясна річ, що міністр може зараз сказати, що антирейдерська комісія – гов*о. Тільки справа в тому, що в міністерстві зміни пройшли, ще з минулого тижня комісією керують виключно люди міністра. Безпосередньо. Так що, потрібно шукати інший аргумент. Реформатори, бл*дь», – резюмував журналіст.