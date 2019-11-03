Громади повинні отримувати свій відсоток від ліцензування грального бізнесу, — Філатов

Для того, щоб завершити децентралізацію, влада повинна прийняти муніципальний кодекс, в якому чітко розподілити повноваження між центральною владою і місцевою.

Про це сказав мер Дніпра Борис Філатов свого інтерв’ю.

«Децентралізація — це не тільки гроші, але і повноваження. І нам не вистачає, як мінімум, адміністрування місцевих податків», — зазначив мер.

За його словами, місцева податкова інспекція не хоче цим займатися. Тому в адміністрації не розуміють ні обсягів податків, ні те, яким чином вони збираються.

«Я вважаю, що громади, приміром, повинні отримувати свій відсоток від ліцензування того ж грального бізнесу, — впевнений Філатов.

Як вважає мер, дозволу на лото або інтернет-казино слід видавати не лише на самому «верху».

«Адже коли вони почнуть розповзатися по місту, це я повинен буду вийти до громади і сказати: «Хлопці, у нас є 100 ліцензій, давайте їх продамо за 100 гривень». Не треба? Тоді не продаємо. Чи продаємо половину і хоч якісь гроші отримаємо. А, може, в Сухачевке зробимо місцевий Лас-Вегас, нехай туди всі їздять грати? Але при цьому за рахунок цих грошей селище буде розвиватися. Утрирую, звичайно, але принцип може бути такою», — упевнений Філатов.

Як запевняє мер, він — за легалізацію грального бізнесу, і це правильна ініціатива уряду, але є, так би мовити, нюанси.

«Знову виходить, що місцеве самоврядування обійшли. Ми ж не кажемо: віддайте нам цей корумпований джерело доходу. Ми говоримо: давайте, приймаючи рішення нагорі, не будемо забувати про інтереси народу внизу. Якщо вже ми підписалися йому служити», — вважає Філатов.

За його словами, гроші повинні бути спущені максимально вниз, до самих людей.

«До мене приходять на прийом кожен місяць 80 осіб, половина з яких просять дитячий майданчик чи пофарбувати під’їзд. Але я не хочу цим займатися. Якщо б я сидів і думав, як зміцнити свої феодальні володіння, то так. А так — ні. Я хочу дати якусь суму на 30-тисячний мікрорайон, і нехай люди самі вирішують, на що їх витрачати. Але і для цього потрібні відповідні законодавчі механізми», — резюмував Борис Філатов.