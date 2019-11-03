Нідерланди прокоментували заяву Цемаха про громадянство

Співробітники прокуратури Нідерландів відмовилися коментувати заяву терориста «ДНР» Володимира Цемаха про те, що йому пропонували громадянство і будинок в Нідерландах в обмін на свідчення у справі МН17.

Про це у коментарі «Укрінформу» розповів прес-секретар прокуратури Нідерландів Брехт ванн де Мосдейк.

Так, у прес-службі прокуратури Нідерландів заявили: «Я дивилася інтерв’ю. Це правда, що Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT) … Ці розмови завжди є конфіденційними, тому я не можу оприлюднити, що він сказав». В цей же час вона підкреслила, що Цемах є тією людиною, яка «являє інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи».

Крім іншого в прокуратурі Нідерландів підкреслили, що відправили запит на тимчасовий арешт Цемаха в компетентні органи РФ сьомого вересня поточного року з метою екстрадиції в Нідерланди.