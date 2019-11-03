ВМС ЗСУ терміново підняли штурмову авіацію в небо над Херсонською областю

Стало відомо, що маневри штурмової авіації були проведені в денний і нічний час доби в складних погодних умовах.Інформаційні агентства публікували знімки того, що відбувається, посилаючись на інформацію Міністерства оборони України, опубліковану в соціальних мережах.

У повідомленні, зокрема, говориться, що бригада тактичної авіації імені Петра Франка ВПС України провела маневри з використанням винищувачів Су-27, Міг-29 і штурмовиків Су-25, які виконали пуски керованих снарядів по САБ і ДКЛА.

Також у повідомленні зазначається, що бойові екіпажі військової авіації змогли виконати завдання «на відмінно». Відео маневрів також було опубліковано на сторінці відомства в соціальній мережі «Фейсбук». Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що Керівництво Збройних сил української держави почало проводити масштабні військові навчання – стрільби зенітних ракетних комплексів. Захід проходить недалеко від кордону з аннексированным Російською Федерацією Кримом.