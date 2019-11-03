Переховувався у знайомих: у справі вбивства 14-річної дівчинки в Одесі затриманий підліток

Неповнолітнього, якого бачили останнім поруч з 14-річною Дариною Дробот, убитої в Одеській області, розшукали.

Про це інформує прес-служба місцевої поліції. Його знайшли вдень в неділю, 3 листопада.

Копи уточнили, що 15-річний хлопець переховувався у своїх знайомих. Його доставили у відділ поліції, з ним проводять невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, тіло зниклої 14-річної мешканки Суворовського району Одеси з ознаками насильницької смерті виявили у посадці на території Лиманського району. Її пошуки тривали всю ніч.

За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.