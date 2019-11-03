Баканов посварився, але не з Бонданом? Хто такий Владислав Бухарев і що у них за конфлікт

Дані про бійку між главою СБУ Іваном Бакановым і головою Офісу президента України Андрієм Богданом поширив заступник Баканова Владислав Бухарев.

Про це пише колишній депутат Сергій Лещенко.

Зауважимо, що однією з перших дані про бійку Баканова і Богдана розповсюдила журналістка Соня Кошкіна, — зараз соратники президента Володимира Зеленського всіляко обурюються з-за цього.

За новою непідтвердженою інформацією, конфлікт дійсно є, але Богдан не має відношення до нього, фейком намагався реабілітувати своє становище перший заступник Баканова Бухарев.

Лещенко пише, що так він хотів уникнути звільнення і налагодити відносини з олігархом Ігорем Коломойським.

Зауважимо, що Владислав Бухарев народився в 1969 році в Сумській області, зараз йому 50 років, він генерал-лейтенант, був депутатом минулого скликання від партії «Батьківщина», зараз входить в РНБО і очолює ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки.

Владислав Бухарев

У 2019 році Бухарев очолював Службу зовнішньої розвідки, але лише кілька місяців, після чого був звільнений Зеленським і призначений в СБУ.

Він має ряд нагород, нагрудних знаків, почестных грамот, орденів і медалей за заслуги.