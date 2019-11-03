Якщо хто не пам’ятає, то абизяны, в морді особи пушилина, зовсім нещодавно анонсували запуск дынырийского експреса з маршрутом — дынырийские вымираты-моксель – і -дыныропотамия-пидербург.

Все це було розтиражовано пропагандистськими типу змі під соусом, мовляв, утрися, Хунта, у нас буде свій ту-ту з шкіряними седушками і бурятськими офицантками. Правда, реальність така, що на хотілки дыныры поклали великий х. Хвіст в сенсі, а не те шо ви подумали.

Почнемо з того, що не готове полотно для запуску дынырийского експреса. Взагалі.Я про рейки, якщо шо, за якими ту-ту їздить. Так, звичайно, можна використовувати дынырийский космодром, який знаходиться в окупованій рф Макіївці, для більш швидкого повідомлення з мокселем, але це поки проблематично, бо присутня проблема з батутами

Повторюся, залізничний полотно не підготовлено і вказівок до підготовки його немає і не було.Також у дыныропитеков тупо не закладені гроші в так званий «бюджет» дыныры на запуск гиперлупа з Ясинуватої, тому заява пушилина про поїзді, на даний момент, навіть росіяни куратори розглядають як -абыпопиздеть.

Далі. Позиція рф проста з приводу запуску поїзда в моксель і пидербург : ви, звичайно, дынырийцы, хоч і другосортні рюцкие, але санкції як би нам не потрібні, тому чекайте.

З вагонами взагалі все погано у дыныропитеков : почнемо з того, що вагони потрібні тільки з українським маркуванням, інакше ніяк і все тут. Де взяти такі вагони не знає ніхто від слова зовсім і грошей на то шоб купити теж нема [солдати НАТО спиздили]

Ну і вишенька на торті, про те як дыныропитеки взагалі бачать так званий поїзд дрындыды. Спочатку реально їде поїзд з вагонами і ватою. Потім ту-ту приїжджає на росію і … Звучить барабанний дріб, нах — вагони дыныры приєднують до російського потягу і все це їде в сторону мокселя або пидербурга.

Як тобі таке, Ілон Маск? Умийся, рукожоп пиндосовский. Учоныи дыныры знають толк в наебалове, йопт

Епілог.В принципі, все логічно у ситуації з поїздом дыныры : рф сприймає бимбасскую вату як тупий худобу, як тубільців, вагони з якими можна причепити і до поїзда на москву, і на магадан.

Ну, а сам дынырийский типу поїзд виявився пшиком.Втім, як і сама недореспублика

Фашик Донецький