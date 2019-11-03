На Миколаївщині легковик влетів у вантажівку, троє загиблих

У Миколаївській області внаслідок лобового зіткнення легковика та вантажівки загинули троє людей. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Миколаївській області .

«3 листопада близько 12:30 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» у Вознесенському районі сталося зіткнення вантажного автомобіля Volvo, під керуванням 33-річного мешканця м. Львів, та легкового автомобіля Fiat.

У легковику перебували троє осіб – водій та двоє пасажирів. Усі загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля, рухаючись у напрямку м Вознесенськ, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Водій вантажівки не постраждав.

На місці ДТП працюють групи реагування патрульної поліції, рятувальники, слідчі і криміналісти. Поліцейські з’єднання ясовують усі обставини події.