Розведення військ на Донбасі перейшло на новий рівень: штаб ООС розкрив деталі

У селищі Золоте (Луганська область) розпочався другий етап розведення військ – демонтаж фортифікацій і розмінування.
Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд – до 25 листопада.
«У Золотому триває технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості – забрудненої вибухонебезпечними предметами, і синхронний і дзеркальний демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення», – повідомили в штабі ООС.
Виконання пунктів з двох сторін повинні зафіксувати і підтвердити в СММ ОБСЄ, опублікувавши звіт про виконану роботу.
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