Розведення військ на Донбасі перейшло на новий рівень: штаб ООС розкрив деталі

У селищі Золоте (Луганська область) розпочався другий етап розведення військ – демонтаж фортифікацій і розмінування.

Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд – до 25 листопада.

«У Золотому триває технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості – забрудненої вибухонебезпечними предметами, і синхронний і дзеркальний демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення», – повідомили в штабі ООС.

Виконання пунктів з двох сторін повинні зафіксувати і підтвердити в СММ ОБСЄ, опублікувавши звіт про виконану роботу.