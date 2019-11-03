На трасі «Одеса-Київ» зіткнулися Chevrolet і Skoda: є жертви

В Одеській області на трасі «Одеса-Київ» зіткнулися два автомобілі, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Автомобілі Chevrolet і Skoda зіткнулися біля села Еремеевка. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє — госпіталізовані у важкому стані.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.