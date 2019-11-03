У центрі Миколаєва металева конструкція впала на людей: є постраждалі

Встановлена на головній площі Миколаєва металева конструкція впала, зачепивши собою громадян, які перебували поряд.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

“Подія мала місце 2 листопада. Встановлена на головній площі міста у рамках проведення напівмарафону “Перемагай легко” металева конструкція впала, зачепивши собою громадян, які перебували поряд… Опитані учасники та свідки події. У результаті інциденту за медичною допомогою звернулись п’ятеро громадян, віком від 35-ти до 61-го року, які отримали незначні тілесні ушкодження у вигляді саден”, – сказано у повідомленні.

Також 63-річна жінка з переламом ключиці була доставлена до медзакладу та після надання необхідної допомоги була відпущена за місцем мешкання на амбулаторне лікування.

Наразі за вказаним фактом поліція проводить перевірку, встановлюються всі обставини. Вирішується питання щодо кваліфікації події.