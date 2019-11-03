Джонсон вибачився за те, що не виконав Brexit до 31 жовтня

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вибачився перед Консервативною партією за те, що не дотримався обіцянки й не вивів Британію з Європейського Союзу до 31 жовтня.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Прем’єр назвавши нове відтермінування Brexit «глибоким жалем». Він також сказав, що розчарований тим, що не зміг здійснити Brexit до кінця жовтня.

Джонсон закликав підтримати консерваторів на дострокових виборах 12 грудня.

За його словами, якщо вони здобудуть більшість, Британія вийде з ЄС відповідно до договору, який прем’єр підписав з ЄС 17 жовтня.