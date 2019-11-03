Муждабаєв: Імперський морок мозку зжер всіх. Українців для них не існує

«— Ти наполовину українець, але відчуваєш себе на 100% російським?

— Без варіантів. Зараз я скажу те, що українцям не сподобається. Я вважаю, що між росіянами і українцями немає ніякої різниці. Якби хтось сказав мені 6-7 років тому, що Росія буде воювати з Україною, я б розсміявся йому в обличчя. Росіяни і українці практично такі ж самі люди. З часом, однак, з’ясувалося, що українцям такі заяви не подобаються. І багатьом російським теж. Ті й інші люблять підкреслювати свою окремішність. Те, що вони різні народи. Але я ж знаю, як ми і вони живемо, чим живемо і як реагуємо. Ми однакові».

З свіжого інтерв’ю Навального польській «Газеті Виборчій».

Без варіантів: «лідер російської опозиції» — не тільки політичний поп Гапон, але і людський ідіот, не сприймає нічого, крім власних «умовиводів». Т. н. «російські ліберали» видають себе відразу, варто їм відкрити рот: все вивалюється з потрохами. Мене часто запитують в Україні, та й не тільки: «А от якщо Путіна не буде, то хто?». То — ось. А скоріше — істота типу Гиркина. Але точно не адекватний персонаж.

Поки існує Росія в її нинішньому вигляді, в ній не народиться нічого вільного, нічого по-справжньому людського. Не треба будувати ілюзій. Це тільки проституирующий евроидиот Макрон може називати свідомість росіян європейським. Тому боротися цивілізованому світу треба (не хочеться, але рано чи пізно доведеться) не з Путіним, а з віками фашизированным свідомістю жителів його рейху — унікальним у своєму роді симбіозом внутрішнього рабства і зовнішнього «переваги». Перемогти його, тим або іншим способом, можна тільки разом з цією «великою загадковою країною». Інакше не буде. Це не тільки гібридна війна, але війна ментальностей. Навіть на їх мові з ними по суті не про що говорити: це не проблема перекладу, а імперський морок мозку, який зжер вже практично всіх. Українців для них не існує. Вони не бачать українців в упор. Упоротые.

І ось ще що.

Коли їх «білий вождь опозиції» до 2014 року ганяв по Москві «гризунів» і «чорних», я публічно розкривав його наці-суть. За що був дуже не любимо тамтешніми рейхс-лібералами типу Альбац і Шендеровича. Останній, з піною у рота захищаючи Навального, називав мене… не буду згадувати як. Мені чомусь досі за нього соромно. Причому ці имперскохворые не змінюються, ні часто приїжджаючи, ні навіть переїжджаючи в Україну. Про подивіться і жахніться — вони самі розповідають в новому документальному фільмі Євгена Кисельова «Понауехавшие». (Один мій друг, подивившись, назвав їх так: понао…уевшие.)

Приміром, у фільмі один журналіст-«вигнанець» (насправді — без проблем їздить в РФ) в лоб загинає їх базову скрепу: каже, що виїхав з Москви, бо там стало занадто багато приїжджих з неросійськими особами. І ведучий, якого насправді давно і жорстко виперли з Росії, на цьому його расистської думки навіть не зупиняється, як би «марнотратять» її. Не тому, що не чує сказаного, а тому, що в російському понятійному «ефірі» таке, я це добре пам’ятаю, стало нормою ще після другої чеченської. Ведучий не почув від интервьюиоуемого нічого несподіваного і нового. З вуст москвича така дикість — це цілком нормально.

Закінчу тим, що їх всерасистское «повернення до скріпленням», яке, цілком ймовірно, завершиться великою війною, йшло з активною участю не тільки Кремля, але і Навального, і 99% всіх інших РФ-«лібералів» — його попутників, соратників і фанатів. Їх сприйняття інших країн/народів, манера їх поведінки — це не щось вирване контексту. Це є сам контекст, це матриця ментальності, матеріалізація чуттєвих ілюзій «формулі нелюбові» буквально до всіх на світі, це їх «імперія почуттів». Так, почавши з чеченців, продовживши грузинами, вони зі своїм расчеловечиванием «нижчих» і дісталися до українців. Які або стали «бандерівцями-фашистами», або їх («такі ж») просто немає.

Айдер МУЖДАБАЄВ