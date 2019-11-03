Не сваріть Ківу: це дуже корисний член партії кума Путіна — Семенченко

У світі, де більшість людей дуже легко маніпулювати за допомогою зомбоящика, наявність такого члена партії Медведчука дуже корисно для суспільства.

Для тих, хто лає Ківу за «голову відріжу». Даремно. По-перше, він нікому нічого не відріже. А по-друге, не треба його нікуди садити.

Таку думку озвучив у Фейсбуці екс-нардеп Семен Семенченко.

У світі, де більшість людей дуже легко маніпулювати за допомогою зомбоящика, наявність такого члена партії Медведчука дуже корисно для суспільства.

Вони там розповідають по ЗІК, 112, Newsone, що вони «за життя», «за українців», «за мир». А на арені виступає їх член, який загрожує різати голови, навчити всіх варити наркоту і отримувати задоволення прямо в сесійній залі.

Відмінна реклама.

Шкода, що не проголосували за Добкіна-молодшого.

Це був дует, який вивів би партію кума Путіна в лідери списку наступних парламентських виборів. З кінця.