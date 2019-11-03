«Винен» Яременко: з’явилася кумедна фотожаба на «бійку» Богдана з Бакановым

У соціальних мережах продовжують активно обговорювати чутки про можливу бійку між головою Офісу президента Андрієм Богданом і главою Служби безпеки (СБУ) Іваном Бакановым.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на Telegram-каналі «AllГолобуцький»

Для фотожаби використані образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона з популярної радянської серії фільмів.

«Шерлок, а з-за чого побилися Баканов і Богдан?», – Ватсон запитує у Холмса.

«Елементарно, Ватсон: через дівок Яременко», – відповідає йому знаменитий детектив.