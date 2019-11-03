Становление чернушного тролля Казахстана Алишера Еликбаева посчитали случайностью

Популярная инста-блогер Казахстана Адина Топашева считает откровенным лицемерием и позерством заявления Алишера Еликбаева о том, что казахстанские олигархи фэйковые, блогеры лишь создают имитацию отечественной интеллигенции, а insta-красотки являются содержанками и эскортницами.

“Дорогой Алишер думает, что заработав на чернушке и Нур Отане пару лимов, он теперь гуру во всем. Еликбаев начинает равнять всех на себя, мокать людей и заправлять это подливой избитых истин. Ребята, которые работали с Алишером Еликбаевым в один голос говорят, да – повезло, да – брался за все проекты, даже самые грязные, не стремался подставлять и сливать своих же клиентов… Зато чего добился! Ну так идя по головам и подставляя жопу (в медийном смысле, конечно) без проблем можно “добиться”. Была бы удачка. По сути Еликбаев такая же проститутка, каких он тут ярко “разрывает на куски”. Продается не реже любой эскортницы и рассказывает про бизнесы, стартапы. Не то чтоб меня бесило, просто на кой цирки устраивать. Все проекты показушные, а реальные заработки на чернухе. Чья бы мычала, короче…”, – отметила Адина Топашева в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что недавнее высказывание “раджи черного пиара” об insta-красотках и псевдоблогерах было воспринято отнюдь не однозначно многими людьми. Алишер Еликбаев почему-то решил донести до внемлющей общественности тот факт, что “в стране огромное количество фейковых олигархов, которые на самом деле живут с кучей займов и кредитов, псевдоблогеров, создающих имитацию отечественной интеллигенции, но и немалое количество insta-красоток, которые на самом деле являются содержанками”.

В результате Алишеру Еликбаеву посыпались вопросы, что называется, в лоб: “А ты чья содержанка рассказать, а Еликбай?”, “Медиа-проститутка заговорила о проститутках – ну, ну…”, “Алишер, лучше быть честной шалавой, чем продажным мальчиком под прикрытием на побегушках олигархов”, “тема проституции и обмана Вам явно близка, господин Еликбаев”…

Напомним, что в прошлом месяце Алишер Еликбаев стал фигурантом расследований, в которых СМИ обвинили черного пиарщика в создании крупнейшей онлайн-сетки распространения фэйков с целью получения баснословных средств от фигурантов и заказчиков негативных статей. После публикаций Еликбаев отказался отвечать на вопросы журналистов и переключал внимание своих подписчиков на другие темы. В поисках “хайпа” Алишеру Еликбаеву пришлось затрагивать несвойственные для него социальные темы. В результате подобная стратегия скорее сыграла против раджи медийных фекалий казнета (именно так называют Алишера Еликбаева игроки медиа-рынка Казахстана).

Бонус от редакции – найди три отличия (на фото ниже Алишер Еликбаев и Адина Топашева):

