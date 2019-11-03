Лещенко: Вкидання про бійку Баканова з Богданом поширив Бухарев

Інформацію про бійку керівника Офісу президента Андрія Богдана та голови Служби безпеки України Івана Баканова міг поширити перший заступник керівника спецслужби Владислав Бухарев.

Про це у своєму Telegram-каналі написав екс-нардеп Сергій Лещенко.

«Фейк-ньюс тижня: нібито побилися голова Офісу президента Богдан та голова СБУ Баканов. Виявилося, що конфлікт дійсно є, але між Бакановым і його першим заступником, екс-депутат від Батьківщини Бухаревым. І, щоб уникнути звільнення, Бухарев вирішив налагодити стосунки з Коломойським і трохи приперчити ситуацію в інформаційному просторі вкиданням про бійку Богдана та Баканова», — розповів Лещенко.