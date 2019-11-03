Черги на західному кордоні України зросли до 660 автомобілів

Черга з 660 авто утворилася на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною за станом на 18:00 неділі, 3 листопада. Про це повідомили в прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Станом на 18:00 50 автомобілів стояли в черзі в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг — Зосін» на Волині.

У Львівській області в пункті пропуску «Шегині – Медика» очікували пропуску ще 40 автомобілів, «Угринів – Долгобичув» – 30 вантажівок, в пункті «Краковець – Корчова» – 100, в пункті «Грушів – Будомєж» – 50, «Смільниця – Кросценко» – 25, «Рава-Руська – Гребенне» – 30 автомобілів.

На кордоні з Угорщиною в ПП «Чоп (Тиса) – Захонь» знаходилося 170, у ПП «Вилок – Тисабеч» – 50, у ПП «Лужанка – Берегшурань» – 40, ПП «Дзвінкове – Лонья» – 20, ПП «Косино – Барабаш» – 15 авто.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Німецьке» – 25, «Малий Березний – Убля» – 15 автомобілів.

На кордоні з Румунією черг не спостерігалося.