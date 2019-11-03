У Миколаєві металева конструкція впала на людей

Металева конструкція впала на тих, що стояли поруч людей на головній площі в Миколаєві. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции регіону.

Інцидент стався в суботу, 2 листопада. Металева конструкція впала на людей, які фотографувалися поруч. В результаті постраждали шість чоловік.

«В результаті інциденту за медичною допомогою звернулися п’ятеро громадян у віці від 35-ти до 61-го року, які отримали незначні тілесні ушкодження у вигляді саден. 63-річна жінка з переломом ключиці була доставлена в лікарню», — йдеться в повідомленні.

Конструкція являла з себе великі літери RUN. Вона встановлена організаторами напівмарафону «Перемагай легко».