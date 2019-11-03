У Харкові військовий помер в гостях у товариша

Правоохоронці у Харкові проводять перевірку за фактом смерті військовослужбовця, який залишився ночувати у квартирі товариша, а наступного дня його знайшли мертвим.

Про це повідомлють у відділі комунікації поліції Харківської області.

“Поліцейські Харкова проводять перевірку за фактом смерті військовослужбовця. Вранці 1 листопада житель Московського району виявив тіло свого 23-річного товариша без ознак життя та одразу зателефонував до поліції”, – вказали у поліції.

Як повідомляється, 26-річний чоловік розповів, що напередодні він зустрів свого приятеля та вони пішли додому заявника. Гість залишився ночувати у квартирі товариша. Наступного дня чоловік побачив, що знайомий не подає ознак життя.

“Тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті”, – додали у поліції.

Слідчими Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України з приміткою “природна смерть”.