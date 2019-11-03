ВПС ЗСУ лупанули З с-300ПТ: Оприлюднене відео стрілянини

Під час тактичних навчань на полігоні «Ягорлык» зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України провели бойові стрільби. Під час навчань застосовувалися ракетні комплекси С-300ПТ.

Більш докладно про це йдеться в повідомленні прес-центру повітряного командування «Схід».

Так, у повідомленні йдеться: «Бойові розрахунки новоствореного підрозділу Харківського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» виконали бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях, означаючи засоби повітряного нападу противника. Всі цілі вражені. Роль повітряних цілей виконували безпілотні літальні апарати типу ВР-3 «Рейс», — повідомили в ПвК «Схід».



У ході тактичних навчань офіцери управління та підрозділи ПвК «Схід» в умовах, максимально наближених до бойових, використовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда». Під час завершального етапу уений всі підрозділи повернулися в пункти постійної дислокації і приступили до несення бойового чергування.