Стежив за жертвою близько місяця: у Фастові чоловік убив пенсіонерку молотком

Під Києвом у місті Фастів вбили пенсіонерку. Їй нанесли кілька ударів молотком по голові, від чого вона померла на місці. Зловмисники забрали всі її заощадження і зникли, однак правоохоронцям вдалося розкрити це вбивство. Зловмисників було декілька і весь процес від початку до кінця вони спланували.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Так, кілька чоловіків організували групу псевдостроителей і запропонували місцевій жительці послуги по доставці матеріалів на фасадне утеплення. Зловмисники більше місяця спілкувалися зі своєю жертвою і відстежували кожні її дії. Їм вдалося з’ясувати, що жінка в 2015 році приїхала з РФ, отримує пенсію і має значні заощадження. Бандити тривалий час відстежували, де жінка «ховає гроші».

У той фатальний день, зайшовши в її квартиру під приводом перевірити готовність будинку для «утеплення», зловмисник здійснив свій злий задум. Він взяв молоток та вдарив жінку кілька разів по голові, а після вбивця забрав усі гроші. Злочинця затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За фактом порушено кримінальне провадження за пунктом 6 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер виконавцю спланованого вбивства загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.