«І вами, і нами керує»: відео, як у Зеленського пояснювали зв’язок з Хорошковським

В Україні згадали, як багато років тому «Квартал 95» Володимира Зеленського пояснював свої зв’язки з олігархом і екс-главою СБУ Валерієм Хорошковським.

Відео показали в рамках сюжету програми «#@)₴?$0» на каналі «Телебачення Торонто»,

Відзначається, що з 2005 по 2013 роки Хорошковський володів акціями телеканалу «Інтер», а в 2010-2012 роки очолював Службу безпеки України. У цей проміжок часу випало і співробітництво коміків Студії «Квартал 95» з каналом.

У 2010 році один з артистів Степан Казанін дуже цікаво жартував.

«Ці в СБУ, ми Кварталі на Інтері. Яка різниця і що нас об’єднує? А справа в тому, що Валерій Іванович і вами, і нами керує», — говорив він.

Як відомо, не так давно Хорошковський був на зустрічі з тепер вже президентом України Володимиром Зеленським, зважаючи на цей жарт отримала «друге життя».

Дивіться її на 12:57 відео: