В Ужгороді чоловік намагався зґвалтувати дівчину

В Ужгороді затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчину.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Закарпатської області.

“Вчора близько 20-ої години патрульні отримали виклик про те, що невідома особа намагається скривдити дівчину неподалік одного з готелів на вулиці Грушевського. На місце події одразу прибуло кілька екіпажів патрульних. Під час огляду прилеглої території, інспектори почули крики про допомогу від потерпілої, а далі побачили, як дівчина намагалась вирватись від рук чоловіка”, – сказано у повідомленні.

Патрульні одразу затримали зловмисника. За попередньою інформацією, чоловік намагався чіплятися до дівчини, однак, отримавши відмову, зреагував агресивно, “силою поволік її до сусіднього подвір’я та, ймовірно, спробував вчинити акт сексуального насильства”. У діях громадянина вбачаються ознаки криміналу, тож на місце події було викликано слідчих.