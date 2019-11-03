Путін готовий до «нормандської зустрічі» при терміновій необхідності — Кремль

Президент РФ Володимир Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами ФРН, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності.

«Президент (Путін — ред.) неодноразово повторював, в тому числі і на конференції в Будапешті, що готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений у продовженні самітів в «нормандському форматі», але він чекає результатів підготовки і чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів нормандського формату», — заявив Пєсков.

Раніше в Кремлі заявляли, що процес підготовки саміту «нормандської четвірки» ускладнився новими підходами і запитами «однієї зі сторін».