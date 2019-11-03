У центрі Києві охоронець нічного клубу побив темношкірого студента — ЗМІ

У Києві стався новий випадок рукоприкладства бодігарда нічного розважального закладу.

Про це Країні повідомили джерела в патрульній поліції.

2 листопада надійшла заява від темношкірого студента африканського походження, який має українське громадянство.

За версією потерпілого, він в суботу відпочивав в клубі «Арена-Сіті» на Басейній у центрі Києва і один з охоронців з надуманого приводу влаштував з ним конфлікт, а потім ще й побив і вигнав з клубу. Потерпілий звернувся до медиків і поліцію.

Правоохоронці почали розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень темношкірого студента.