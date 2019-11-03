Сазонов: якщо зуб Богдану дійсно вибили, то найкраще його продати з аукціону. Відео бійки – продати телеканалу

Політолог Кирило Сазонов у своєму блозі пише про те, що бійка чи фейк в Офісі президента між главою СБУ Іваном Бакановым і головою Офісу президента Андрієм Богданом поки дозволяє зробити тільки один висновок.

Люди на Банковій зовсім не думають про наповнення українського бюджету, а план з жовтня кабміном Олексія Гончарука провалений, і митниця його теж провалила, тому «привіт Максиму Нефедову.

Кирило Сазонов зазначає, якщо зуб Богдану дійсно вибили, як повідомляє Соня Кошкіна, то найкраще його продати з аукціону. Відео бійки – продати телеканалу, який найбільше заплатить. Якщо бійки не було – анонсувати як можна ширше і дуже дорого продати права на трансляцію. Гроші в бюджет.

За словами політолога, це все основи шоу-бізнесу, дивно, що доводиться професіоналів з «Кварталу 95» навчати елементарних речей. З листопада відбірковий тур серед губернаторів.