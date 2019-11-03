«ГТС України розвалюється. Ми можемо допомогти, але…»: Пісків озвучив умову Києву

Говорячи про підсумки переговорів між українською державою, Європейським Союзом і Російською Федерацією представник глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков раптово заявив про те, що ГТС України повністю залежить від Росії.

Так, Дмитро Пєсков зазначив: «Якщо не буде транзиту, то ГТС України просто розвалиться». На думку рупора Кремля, у Росії існують альтернативні маршрути поставок «блакитного палива», але навіть при їх наявності транзит по українській території Росія не має наміру закривати.

При всьому цьому Дмитро Пєсков додав, що якщо офіційна влада Києва відмовляються від транзиту російського газу по своїй території, то Російська Федерація ніяк не зможе робити це самостійно. Таким чином, Дмитро Пєсков заявив: «Як можна взагалі говорити про щось і прагнути до якихось домовленостей, якщо триває така вакханалія в Арбітражі, — сказав представник Кремля. Путін чітко сказав, що, хлопці, треба спочатку відмовитися від якихось вимог». Іншими словами, в Кремлі дали зрозуміти, що вони дуже бажають, щоб Київ відмовився від своїх претензій до Москви.