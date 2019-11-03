Катував людей електрошокером: племінник Кадирова пояснив «неадекватна поведінка»

Колишній мер Грозного Іслам Кадиров – племінник глави республіки Рамзана Кадирова, вибачився за те, що катував людей електрошокером.

Своє «неадекватну поведінку» він пояснив у розмові з журналістом телерадіокомпанії «Грізний» Чингіз Ахмадовим, повідомляє «Медуза». Це сталося після того, як проти Ісламу Кадирова почали розслідування у Чечні.

«Мені немає виправдання, я на сто відсотків винен. Я готовий понести покарання за свої помилки, але я зробив це не зі злим умислом, не в корисливих цілях, а для того, щоб допомогти людям, які стали жертвами аферистів», — заявив Кадиров.

Колишній чиновник назвав свою поведінку в спілкуванні з підозрюваними «неадекватним і неналежним», пославшись на наслідки кількох ДТП.

«Мені 29 разів робили наркоз, говорили пройти лікування та реабілітацію, але я думав, що чиню правильно, допомагаю людям. Сьогодні усвідомлюю, що це було неправильно. Така поведінка не личить ні одному з членів команди Кадирова. Мені перед собою сьогодні соромно», — пояснив він.