Сьогодні стало відомо, що українська держава почала відбір «блакитного палива» з підземних газових сховищ.

Так, згідно з даними оператора газотранспортної системи компанії «Укртрансгаз», обсяг «блакитного палива» в підземних газових сховищах станом на перше листопада склав 21 мільйон 778 тисяч і 900 кубометрів газу.

Підземні газові сховища заповнені на 70 відсотків. У цей же час відзначається, що за добу в сховища було закачано 4 мільйона і 120 тисяч метрів кубічних газу, відібрано 8,88 мільйона кубометрів. До першого листопада відбір газу зі сховищ не здійснювався. Наскільки відомо, в 2018 році відбір газу стартував сьомого листопада, коли в підземних газових сховищах було 17,193 мільярда кубометрів газу. У 2017 році відбір розпочався 24 жовтня при майже сімнадцяти мільярдів кубометрів в сховищах.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що говорячи про підсумки переговорів між українською державою, Європейським Союзом і Російською Федерацією представник глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков раптово заявив про те, що ГТС України повністю залежить від Росії.