Як Україні виграти від запуску «Північного потоку-2»: пояснення експерта

Рішення Данії надати дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» – це сигнал, але не трагедія. Поки що немає достатніх підстав вважати, що «Північний потік-2» буде добудований.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловила член правління «Інституту національної політики» Марина Багрова.

Вона нагадала, що запуск «Північного потоку-2» суперечить газовим інтересам США, метою яких є витіснення Росії з газового ринку Європи. «Крім того, геополітичної завданням Москви є установка газової залежності від російського газу над усім європейським континентом. Після цього Росія зможе шантажувати всю Європу, як раніше вона шантажувала Україну», – додала експерт.

У будь-якому випадку, рішення Данії про подання дозволу на будівництво «Північного потоку-2» Україна повинна сприймати як сигнал про необхідність нарощування видобутку власного газу та освоєння нових газових родовищ, – сказала Багрова.

Вона також зазначила, що за результатами різних досліджень, Україна може не тільки забезпечувати себе власним газом, але і сусідні країни.

Якщо вище політичне керівництво країни бажає, щоб ми нарешті позбулися від газової залежності з боку інших країн, особливо Росії, воно має затвердити концепцію енергетичної незалежності України,

– додала вона.

Одним з елементів реалізації даної стратегії, за словами Багровим, може бути створення східноєвропейського газотранспортного хаба в Україні. Газотранспортний хаб може стати інструментом впливу на європейський газовий ринок і цінову кон’юнктуру.

«Цьому посприяють вільні потужності українських газосховищ, які стануть резервом американського та норвезького газу в Європі, що дозволить регулювати ціни на європейському ринку. Таким чином, буде створена конкуренція газовим хабам Німеччини та Австрії, які продають в основному російський газ. Також такий хаб стане стимулом для нарощування власного видобутку і формування індексу українського газу», – сказала вона.

Зазначимо, що 30 жовтня Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу «Північний потік-2» у винятковій економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

«Північний потік-2 «практично добудований. Данія була останньою країною, яка не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати «Газпрому» в 660 мільйонів євро, якщо б Данія не видала дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібно місяць.

Дозвіл видали у відповідності з законом про континентальному шельфі і на основі зобов’язань Данії щодо Конвенції ООН по морському праву. Так, країна зобов’язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси й навколишнє середовище.

Чому «Північний потік-2» загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський «Газпром» перенаправив по ній більшу частину обсягів газу, що протікає зараз в Європу через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися з закінченням діючого контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

Польща і країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва наполягає на тому, що він є чисто економічним.

«Північний потік-2» повністю належить «Газпрому», але частково фінансується п’ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall і Uniper.

Маршрут «Північного потоку-2»: карта

Данія затвердила будівництво «Північного потоку-2» на території морського простору своєї країни: дивіться відео

Євгенія МАЗУР